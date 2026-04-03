Более 400 БПЛА сейчас атакует Украину, есть информация и о других пусках, – Игнат
- Более 400 беспилотников атакуют Украину с разных направлений, и возможны новые пуски.
- Дроны фиксируются в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, в небе также есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Российские войска атакуют Украину большим количеством дронов. Они рассредоточены по разным направлениям.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Чем Россия атакует Украину?
По словам Игната, по состоянию на 07:00 фиксировалось около 240 беспилотников, а сейчас их уже более 400. Он не исключает, что могут быть еще пуски.
Вражеские дроны летят в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, то есть с разных направлений.
Также в небе есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Если будут пуски и будут ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим,
– добавил Юрий Игнат.
Взрывы раздаются в нескольких регионах
Утром 3 апреля взрывы раздавались в Черкассах и в окрестностях города. Впоследствии появилась информация о работе ПВО по вражеским целям.
Взрывы слышали и на Полтавщине. Председатель ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.