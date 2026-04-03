Более 400 БПЛА сейчас атакует Украину, есть информация и о других пусках, – Игнат

Российские войска атакуют Украину большим количеством дронов. Они рассредоточены по разным направлениям.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Чем Россия атакует Украину?

По словам Игната, по состоянию на 07:00 фиксировалось около 240 беспилотников, а сейчас их уже более 400. Он не исключает, что могут быть еще пуски.

Вражеские дроны летят в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, то есть с разных направлений.

Также в небе есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Если будут пуски и будут ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим,

– добавил Юрий Игнат.

Взрывы раздаются в нескольких регионах