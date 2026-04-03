24 Канал Новости Украины Более 400 БПЛА сейчас атакует Украину, есть информация и о других пусках, – Игнат
3 апреля, 09:49
Обновлено - 10:11, 3 апреля

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Более 400 беспилотников атакуют Украину с разных направлений, и возможны новые пуски.
  • Дроны фиксируются в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, в небе также есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Российские войска атакуют Украину большим количеством дронов. Они рассредоточены по разным направлениям.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Чем Россия атакует Украину?

По словам Игната, по состоянию на 07:00 фиксировалось около 240 беспилотников, а сейчас их уже более 400. Он не исключает, что могут быть еще пуски.

Вражеские дроны летят в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, то есть с разных направлений.

Также в небе есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Если будут пуски и будут ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим, 
– добавил Юрий Игнат.

Взрывы раздаются в нескольких регионах

  • Утром 3 апреля взрывы раздавались в Черкассах и в окрестностях города. Впоследствии появилась информация о работе ПВО по вражеским целям.

  • Взрывы слышали и на Полтавщине. Председатель ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.