Про це повідомив начальник управління комунацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Чим Росія атакує Україну?
За словами Ігната, станом на 07:00 фіксувалося близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. Він не виключає, що можуть бути ще пуски. Він наголосив, що Росія атакує не лише "Шахедами", а й безпілотниками різних типів.
Ворожі дрони летять у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, тобто з різних напрямків.
Також у небі є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.
Якщо будуть пуски й будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо,
– додав Юрій Ігнат.
Вибухи лунають у кількох регіонах
Вранці 3 квітня вибухи лунали у Черкасах та на околицях міста. Згодом з'явилася інформація про роботу ППО по ворожих цілях.
Вибухи чули й на Полтавщині. Голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.