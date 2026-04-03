Про це повідомив начальник управління комунацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Чим Росія атакує Україну?

За словами Ігната, станом на 07:00 фіксувалося близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. Він не виключає, що можуть бути ще пуски. Він наголосив, що Росія атакує не лише "Шахедами", а й безпілотниками різних типів.

Ворожі дрони летять у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, тобто з різних напрямків.

Також у небі є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Якщо будуть пуски й будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо,

– додав Юрій Ігнат.

Вибухи лунають у кількох регіонах