В течение последнего года количество голодающих увеличилось на 3 миллиона. Об этом предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН.

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Почему кризис увеличивается

Отметили, что десятки миллионов людей смотрят в пропасть. Ситуацию усугубляют изменение климата и пандемия COVID-19.

Исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли отметил, что также к ухудшению кризиса приводят подорожание топлива, продуктов и удобрений.

Это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, что сейчас разворачивается в Афганистане, а также давних чрезвычайных ситуаций, таких как Йемен и Сирия,

– добавил Бизли.

Как предотвратить катастрофу

Эксперты предположили, что, чтобы предотвратить голод, надо потратить 7 миллиардов долларов. В прошлом году такая цифра была меньше – 6,6 миллиарда.

Дело в том, что стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии. Поэтому в ВПП отмечают, что нужно больше денег, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности.