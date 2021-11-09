Протягом останнього року кількість людей, що голодують, збільшилась на 3 мільйони. Про це попереджає Всесвітня продовольча програма ООН.
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Чому криза збільшується
Наголосили, що десятки мільйонів людей дивляться у прірву. Ситуацію погіршують зміна клімату та пандемія COVID-19.
Виконавчий директор ВПП Девід Бізлі зазначив, що також до погіршення кризи призводять подорожчання палива, продуктів та добрив.
Це сприяє виникненню нових криз, подібних до того, що зараз розгортається в Афганістані, а також давніх надзвичайних ситуацій, таких як Ємен і Сирія,
– додав Бізлі.
Як запобігти катастрофі
Експерти припустили, що, аби запобігти голоду, треба витратити 7 мільярдів доларів. Минулого року така цифра була меншою – 6,6 мільярда.
Річ у тім, що вартість гуманітарної допомоги зростає у геометричній прогресії. Тому у ВПП зауважують, що потрібно більше грошей, аби охопити сім'ї по всьому світу, які вже вичерпали свої можливості.