Об этом сообщил Виталий Кличко. "Мы должны принять первые изменения в бюджет города на 2025 год. И выделить более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны и безопасности. В частности, 4,9 миллиарда гривен будут направлены на программу "Защитник Киева", – заявил мэр.

Читайте также В Киеве создали мобильную школу для операторов БпЛА – Кличко передал ее 3 штурмовой бригаде

"Более 93 миллионов гривен дополнительно выделяем на социальную защиту ветеранов и ветеранок. Еще 10 миллионов предусматриваем как субвенцию от столицы в Государственный бюджет Украины для обеспечения мероприятий по обороне", – сказал во время сессии Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что киевские депутаты предлагают Верховной Раде внести изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят общинам заранее планировать расходы на поддержку Сил обороны.

Существующие положения Бюджетного кодекса ограничивают возможности местных советов, в том числе и Киевский городской совет, в финансировании насущных потребностей Сил обороны. Сегодня мы можем использовать для этого только остатки бюджета, которые формируются в конце года, и средства из перевыполнения доходной части бюджета. Это не соответствует вызовам, с которыми сталкивается наше государство. Поэтому мы обратимся в Верховную Раду Украины с тем, чтобы парламент внес изменения в Бюджетный кодекс. Это позволит местным общинам планировать расходы на поддержку наших военных и теробороны заранее – при формировании бюджета,

– подчеркнул Кличко.

Также сообщалось, что депутаты Киевсовета проголосовали за увеличение единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен, которое инициировал Виталий Кличко.