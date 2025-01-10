Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале и показал фото, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Виталий Кличко в новогоднюю ночь посетил защитников на передовой: привез дроны бойцам 8 бригад

Передал от громады Киева бойцам Третьей штурмовой бригады современно оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. В рамках городской программы "Защитник Киева" КП "Автотранспортное предприятие города Киева" впервые воплотило такой проект – обновило и переоборудовало старый автобус МАЗ в мобильную школу,

– сообщил Виталий Кличко.



Автобус переоборудовали в мобильную школу / Телеграм Виталия Кличко

Он отметил, что уникальность автобуса – в автономности работы оснащения благодаря мощному генератору. Это позволяет учебному центру функционировать где угодно без наличия стационарной электросети.



Мобильная школа поможет защитникам / Телеграм Виталия Кличко

По словам Кличко, внутри автобуса разместились 9 рабочих мест, диван, большой телевизор для демонстрации учебных материалов, кофемашина и мини-кухня.

"Проект реализовывался в несколько этапов, поскольку автобус был совсем не новый. Полностью заменили металлическую конструкцию, обновили электросистему, выполнили дизайнерское оформление. Художники разрисовали автобус, а мебель и брендированные материалы изготовили по заказу. Мы продолжаем помогать нашим защитникам!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, в 2024 году Киев направил около 10 миллиардов гривен из своего бюджета на поддержку Сил обороны. Это больше всего среди регионов.