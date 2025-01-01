Об этом мэр Киева сообщил в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Виталий Кличко передал пограничникам партию квадрокоптеров DJI Mavic от киевлян

Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно, третий год подряд, встретил с бойцами на фронте. На этот раз посетил 8 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе. Отвез более тысячи дронов разных типов, за которыми обратились бойцы. Пообщался, поддержал защитников,

– сообщил Виталий Кличко.

В частности, мэр передал от громады Киева бойцам 42 и 28 ОМБр – по 300 FPV-дронов, 63 и 100 ОМБр – по 50 Mavic 3Т. Кроме того, батальону "Ахиллес" 92 ОШБр Кличко привез 24 БпЛА "Matrice" и аккумуляторы к ним, 3 ОШБр – 90 ночных дронов Mavic 3Т, 5 Киевской ОШБр – 240 ночных и дневных "Мавиков" и 2 бомбера "Пегас", а тактической группе "Ворон" НГУ – 10 Mavic и 2 системы РЭБ.

Виталий Кличко в новогоднюю ночь посетил героев на передовой: смотрите видео

"Поддерживаем наших защитников, которые героически бьются в сверхсложных условиях. Уставшие, без сна, в грязи, под постоянным огнем врага. В новогоднюю ночь они вспоминали своих родных, свои дома. Загадывали желание скорейшей Победы и возвращения домой", – поделился Виталий Кличко



Кличко поздравил героев / Киевский городской совет

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в 2024 году Киев выделил на помощь Силам обороны почти 10 миллиардов гривен из бюджета города. Это больше всего среди регионов. На эти средства для защитников приобретено 14 тысяч дронов разных типов, более 100 автомобилей и снаряжение.