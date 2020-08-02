В Южной Корее более 5 тысяч человек, а это – 36% случаев в стране, заразились коронавирусом, участвуя в собраниях секты Синчонджи. Глава секты Ли Ман Хи скрывал эти сведения, а также информацию о регулярных собраниях организации.

Следовательно, 88-летнего лидера секты Ли Ман Хи взяли под стражу. Кроме обвинений о сокрытии данных о коронавируса, его подозревают в присвоении 5,6 миллиарда вон (более 130 миллионов гривен – 24 канал) и незаконной организации религиозных служб. Об этом сообщает BBC News.

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Глава секты заявил, что якобы беспокоился за сохранность тайны частной жизни своих прихожан и не пытался помешать расследованию.

Ли Ман Хи основал секту Синчонджи в 1984 году. Он объявил себя вторым воплощением Иисуса Христа. К его секте присоединились около 230 тысяч человек. Они верят, что Ли заберет с собой на небеса 144 тысяч из них.

В секте говорят, что имеют более 20 тысяч последователей за пределами Южной Кореи, в частности – в Китае, Японии и районах Юго-Восточной Азии.

Во время собраний последователи секты тесно контактируют друг с другом.

Ли Ман Хи обвинили в том, что его прихожане заразились во время таких собраний в феврале и разнесли инфекцию по всей стране. В марте он уже извинялся за это, добавляя, что пытался приложить максимум усилий, чтобы этого не произошло.

Какова ситуация с коронавирусом в Южной Корее

Всего в Южной Корее зарегистрировали 14 336 случаев заражения COVID-19 и более 300 связанных с ним смертей.