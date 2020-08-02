У Південній Кореї понад 5 тисяч людей, а це – 36% випадків у країні, заразилися коронавірусом, беручи участь в зібраннях секти Сінчонджі. Глава секти Лі Ман Хі приховував ці відомості, а також інформацію про регулярні збори організації.

Відтак, 88-річного лідера секти Лі Ман Хі взяли під варту. Окрім звинувачень про приховування даних щодо коронавірусу, його підозрюють у привласненні 5,6 мільярда вон (понад 130 мільйонів гривень – 24 канал) і незаконній організації релігійних служб. Про це інформує BBC News.

Раніше Південна Корея оголосила про другу хвилю COVID-19 в країні

Глава секти заявив, що нібито турбувався за збереження таємниці приватного життя своїх парафіян і не намагався перешкодити розслідуванню.

Лі Ман Хі заснував секту Сінчонджі в 1984 році. Він оголосив себе другим втіленням Ісуса Христа. До його секти приєдналися близько 230 тисяч людей. Вони вірять, що Лі забере з собою на небеса 144 тисячі з них.

У секті кажуть, що мають понад 20 тисяч послідовників за межами Південної Кореї, зокрема, – у Китаї, Японії та районах Південно-Східної Азії.

Під час зібрань послідовники секти тісно контактують один з одним.

Лі Ман Хі звинуватили у тому, що його парафіяни заразилися під час таких зібрань у лютому і рознесли інфекцію по всій країні. У березні він вже вибачався за це, додаючи, що намагався докласти максимум зусиль, аби цього не сталося.

Яка ситуація з коронавірусом у Південній Кореї

Всього в Південній Кореї зареєстрували 14 336 випадків зараження COVID-19 і понад 300 пов’язаних з ним смертей.