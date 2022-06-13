Лисичанск беспощадно обстреливается врагом. Несмотря на это, там и дальше работают гуманитарные штабы, помогающие местному населению, которое не эвакуировалось из города. При этом поставка в город идет по трассе Бахмут – Лисичанск, которая также под постоянными обстрелами врагов. Поэтому ее назвали "дорогой жизни".

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Несмотря на постоянные обстрелы города, почти уничтожившие жилые дома, среди местных жителей встречаются предатели, готовые помогать оккупантами. История о таких изменниках рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В гуманитарных штабах Лисичанска разместили спутниковую сеть "Старлинк". Благодаря ей жилища города могли пользоваться интернетом для связи с родными. Но не все использовали эту возможность в полезных целях.

СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация о наших военных. Передавали эту информацию именно по спутниковой сети "Старлинк". В общей сложности речь идет о более 50 человек, которые "слишком живо делились информацией с российскими телеграмм-каналами". Как отметил Сергей Гайдай, их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России.

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь – получали ее, и не выходя из штаба – изменяли Украине. Знали, что своими действиями убивают и разрушают", – отметил Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также сообщил, что СБУ уже обнаружили каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.

"Сейчас в пророссийском контенте соцсетей начали распространяться сообщения-оговорки о профессиональной работе украинской спецслужбы и рекомендации по временно ограничению информаторской деятельности в ущерб Украине. Крысы боятся, Украина работает", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, в Украине установлена уголовная ответственность для корректировщиков вражеского огня. Им грозит наказание статьями 111 (Государственная измена) и 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

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