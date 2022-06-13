Лисичанськ нещадно обстрілюється ворогом. Попри це, там і далі працюють гуманітарні штаби, які допомагають місцевому населенню, яке не евакуювалося з міста. При цьому постачання до міста йде по трасі Бахмут – Лисичанськ, яка також під постійним обстрілами ворогів. Через це її назвали "дорогою життя".

До теми У Лисичанську через обстріли горіли ТЦ і будинки: загинув 6-річний хлопчик

Попри постійні обстріли міста, які майже знищили житлові будинки, серед місцевих мешканців трапляються зрадники, які готові допомагати окупантам. Історію про таких розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У гуманітарних штабах Лисичанська розмістили супутникову мережу Starlink. Завдяки їй жителі міста могли користуватися інтернетом для зв'язку з рідними. Але не всі використовували цю можливість із такою метою.

СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Передавали цю інформацію саме через супутникову мережу Starlink. Загалом йде мова про понад 50 осіб, які "занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами". Як зазначив Сергій Гайдай, їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах Росії.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу, отримували її та, не виходячи зі штабу, – зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують", – відзначив Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини також повідомив, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими корегувальниками вогню.

"Зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні. Щури бояться, Україна працює", – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, в Україні встановлена кримінальна відповідальність для корегувальників ворожого вогню. Їм загрожує покарання статтями 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Ці злочини караються позбавленням волі на термін до 15 років.

Чому росіянам так важливо форсувати Сіверський Донець та чому їм нічого не вдається – дивіться деталі у відео