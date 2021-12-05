Против этого выступают только 13% поляков, а 25,1% не определились по этому поводу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра SW Research, проведенного для издания Rzeczpospolita.

Кстати Для Украины пока открыты окна НАТО – но не двери, – Кулеба

Кто поддерживает предоставление Украине помощи НАТО

Руководитель SW Research Пшемыслав Весоловский рассказал, что оказание военной помощи поддерживают 7 из 10 опрошенных в возрасте 35 – 49 лет. Две третьих из них живут в городах численностью от 100 до 200 тысяч. Более негативно оказание помощи Украине оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%).

Обратите внимание! Опрос провели в течение 30 ноября – 1 декабря среди 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет с учетом социально-демографических особенностей Польши.

Что этому предшествовало

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Государство-агрессор якобы может попытаться зажать Украину "в кольцо", сосредоточив свои силы и возле белорусских границ.

Сейчас около границ Украины сосредоточено уже примернио 92 тысячи российских военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины. В НАТО заинтересованы, чтобы наше государство могло эффективно себя защищать.

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