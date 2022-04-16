Некоторые российские солдаты наотрез отказываются пополнять уже более 20-тысячную армию ликвидированных оккупантов. Поскольку расторгнуть контракт они боятся, то решают спасаться бегством.

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Побег солдат из полевых лагерей

В течение апреля россияне зафиксировали более 50 случаев побега солдат из полевых лагерей, которые базируются на полигонах Западного военного округа. Беглецы-контрактники не хотели участвовать в войне с Украиной, поэтому решили спасаться.

В настоящее время российская военная комендатура не смогла разыскать и задержать ни одного солдата, который самовольно сбежал из лагеря.

Смотрите видео о потерях врага по состоянию на 16 апреля