Деякі російські солдати навідріз відмовляються поповнювати вже понад 20-тисячну армію ліквідованих окупантів. Оскільки розірвати контракт вони бояться, то вирішують рятуватися втечею.

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Втечі солдат з польових таборів

Впродовж квітня росіяни зафіксували понад 50 випадків втеч солдатів з польових таборів, які базуються на полігонах Західного військового округу. Втікачі-контрактники не хотіли брати участь у війні з Україною, тому вирішили рятуватися.

Наразі російська військова комендатура не змогла розшукати та затримати жодного солдата, який самовільно втік з табору.

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