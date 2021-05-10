Более 50% украинцев могут назвать точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Год, в котором произошла катастрофа, смогли назвать почти 70%.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Проводили его 13 – 15 апреля 2021 года.

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Когда состоялась авария на ЧАЭС

52% опрошенных смогли назвать точную дату.

69% – назвали год.

31% – не смогли вспомнить даже год катастрофы.

Осведомленность о точной дате аварии за год выросла

Интересно, что по сравнению с опросом 2020 года, осведомленность украинцев о трагедии в Чернобыле значительно возросла: от 40% – до 52%. Однако не изменилась доля тех, кто знает только год: с 68% выросла до 69%.

Значительно меньше об аварии знает молодое поколение. Лучше точную дату катастрофы, изменившей миллионы жизней, знают люди в возрасте от 50 до 69 лет.

Какова причина аварии:

36% опрошенных считают, что виновато руководство или персонал ЧАЭС,

26% – сочетание недостатков строительства и ошибки персонала,

11% – ошибки при проектировании или строительстве станции,

8% – несчастный случай.



Опрос по осведомленности об аварии на ЧАЭС / Скриншот с сайта КМИС

Что известно об опросе

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2001 респондент, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.



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