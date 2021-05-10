Не забыли: больше половины украинцев знают дату катастрофы на ЧАЭС
Более 50% украинцев могут назвать точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Год, в котором произошла катастрофа, смогли назвать почти 70%.
Источник:КМИС
Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Проводили его 13 – 15 апреля 2021 года.
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Когда состоялась авария на ЧАЭС
- 52% опрошенных смогли назвать точную дату.
- 69% – назвали год.
- 31% – не смогли вспомнить даже год катастрофы.
Осведомленность о точной дате аварии за год выросла
Интересно, что по сравнению с опросом 2020 года, осведомленность украинцев о трагедии в Чернобыле значительно возросла: от 40% – до 52%. Однако не изменилась доля тех, кто знает только год: с 68% выросла до 69%.
Значительно меньше об аварии знает молодое поколение. Лучше точную дату катастрофы, изменившей миллионы жизней, знают люди в возрасте от 50 до 69 лет.
Какова причина аварии:
- 36% опрошенных считают, что виновато руководство или персонал ЧАЭС,
- 26% – сочетание недостатков строительства и ошибки персонала,
- 11% – ошибки при проектировании или строительстве станции,
- 8% – несчастный случай.
Опрос по осведомленности об аварии на ЧАЭС / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2001 респондент, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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