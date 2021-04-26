В Министерстве культуры и информационной политики активно работают над тем, чтобы внести Чернобыльскую зону отчуждения до Всемирное наследие ЮНЕСКО. Это поможет сохранить территорию в нынешнем состоянии.

Министр Александр Ткаченко отметил, что этот шаг позволит будущим поколениям воочию увидеть все. Он добавил, что очень важно, чтобы люди могли погрузиться в события того времени.

К теме Сначала "родина", а потом – ты сам, – воспоминания ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле

По словам Ткаченко, о Чернобыле выпускают игры и сериалы, книги и картины. Однако, как заверил министр, Чернобыль – это не про развлечения. Это о памяти и ответственном туризме.

Мы с МКИП (министерством – 24 канал) движемся к внесению зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее,

– написал Ткаченко.

"Приехав сюда, посетители могут узнать об ужасной катастрофе, ее последствиях и о том, как она разделила мир на "до" и "после", – отметил министр.

Чернобыльская трагедия: главное

Трагедия случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда произошло 2 взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Наибольший результате аварии – выброс радиоактивных веществ. Радиация изотопов в воздухе была в 30 – 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Местным жителям об аварии сказали не сразу. Эвакуацию объявили только в полдень 27 апреля. До 6 мая выехали более 115 тысяч человек.



Главное о Чернобыле / Инфографика 24 канала