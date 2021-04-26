Ровно 35 лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремели 2 взрыва. И страшная ночь позже изменила жизнь миллионов людей. Тысячи украинцев навсегда покинули свои дома, а еще больше – начали борьбу с невидимым и неведомым доселе врагом – радиацией.

Кто-то ехал на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, так как считал – если не он, то больше никто. Кто-то хотел узнать, что происходит в стране. О мотивации и работе на ЧАЭС – читайте в нашей статье.

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Понимал, что опасно, но страха не было

Анатолий Васильевич Калита с Торецка Донецкой области работал на шахте. В начале мая 1986 года он решил поехать на ликвидацию добровольцем. В Белую Церковь рабочих везли автобусом, который организовало руководство шахты.

"Там уже развозили кого куда. Было как в армии – куда послали, туда и пошел. Я попал на строительство, другие – на станцию", – рассказал мужчина.

Он строил дома для переселенцев за зоной. Никаких средств защиты, по словам Анатолия Васильевича, не было. Только запрещали есть фрукты и овощи, которые росли на огородах. Всю пищу строителям доставляли.

Я не мальчиком был. Все понимал. Осознавал, что там было опасно. Страшно не было, ведь кто-то должен выполнять работу,

– вспоминает Калита.

Тогда Анатолий Васильевич работал месяц без выходных и вернулся домой. Уровень радиации у него не измеряли ни разу.

Во второй раз он поехал в Чернобыль в 1989 году, уже не добровольцем, а на службу. Тогда донеччанин попал на станцию.



Авария / Архивное фото

На станции работали по несколько минут

По словам господина Анатолия, работа на 4 энергоблоке, который называли "печкой", преимущественно состояла из ожидания.

Рабочий день ликвидаторов

Каждое утро автобус привозил рабочих на станцию ​​"Счастье".

Там стояла баня. Мужчины снимали всю свою повседневную одежду и переодевались в рабочую.

Людей шеренгой вели на 4 энергоблок.

Там было помещение, в котором ликвидаторы ждали, когда их вызовут.

Больше сидели и ждали, чем работали. На 4 блоке работы было буквально на 5 минут. Войдя в какое-то помещение, то сделал, вышел и дальше ждешь окончания смены,

– рассказал Анатолий Васильевич.

Мужчин вызвали группами и по одному. Они мыли пол, проводили дезинфекцию и тому подобное.

"2 раза был на крыше. Она была засыпана металлом, камнем, кирпичом. Так мы их просто вниз бросали. Это все так же произошло – поднимались на тягаче, там в метрах 10 от края был некий сарай. 2 – 3 человека вышли, бросили по 3 – 4 камня и дальше ждали. Вот вся и работа была", – вспоминает Анатолий.



Работа на крыше / Архивное фото

После смены ликвидаторы возвращались в баню.

Там была пена для дезинфекции, которой следовало тщательно вымыться.

Далее шли к специальной рамке. Если она звенела, значит на человеке есть радиация. Тогда следовало идти еще раз помыться. По словам Анатолия Васильевича, иногда приходилось до 5 раз мыться.

После того, как рамка переставала звенеть, мужчины переодевались в одежду.

Садились в транспорт и ехали в воинскую часть.

Алкоголизм в Чернобыле

Анатолий Васильевич вспомнил историю, как еще в первые недели после аварии ликвидаторам перед сменой давали выпить стакан вина. Советская власть считала, что это поможет от воздействия радиации. Сам шахтер такую практику уже не испытал, так как ее быстро прекратили. Истории Калита услышал от водителя из воинской части.

Наши товарищи стакан вина выпили, 100 метров проехали, и из-под сиденья начали вытаскивать бутылки. Ну и начались пьяные аварии и так далее. Поэтому это дело быстро прекратили,

– пояснил Анатолий.



Перед сменой рабочим давали пить стакан вина / Архивное фото

От радиации мучила страшная жажда

По словам Анатолия Васильевича, в Чернобыле он постоянно чувствовал жажду и сухость в горле. Ликвидаторы за день выпивали ящики воды, которые доставляли на станцию. На проблемы со здоровьем жаловались все, однако медики никого не осматривали.

Калита работал на станции с 1 января по 1 мая 1989 года. Первые проблемы со здоровьем почувствовал осенью – начали болеть почки.

"2 месяца пролежал в местной больнице. Врачи говорили: "Знаем, что почки. Знаем, что плохо. В чем причина – без понятия". Тогда меня отправили в Донецк. В больницах я провел более года", – поделился мужчина.

Господин Анатолий претензий к современной власти не имеет. Говорит, что и выплаты и льготы есть. В больницу ходит к "чернобыльскому" врачу, без очереди. За само лечение не платил ни копейки.

Ликвидация – ликвидацией, но я еще на шахте работал. Теперь у меня более 10 различных диагнозов и онкология. Или от жизни оно, или от Чернобыля – я не знаю,

– признался Калита.

Оплата за ликвидацию была несправедлива

За работу в зоне ЧАЭС всем ликвидаторам платили размер их ставки по основному месту работы, умноженную в несколько раз. Работу на 4 блоке оплачивали лучше. В 1989 году Анатолий Васильевич получал 32 рубля, потому что на шахте имел зарплату 16 рублей. На всех остальных энергоблоках и в Припяти оплату не умножали.

Хотя в первое время после аварии работникам из 4 энергоблока платили зарплату в 5 раз больше. В других зонах в 1986 году ее умножали на 2 – 4 раза.

У меня была шахтерская ставка 16 рублей. Мужчина возле меня делал то же, но дома он работал водителем на колхозе за 3 рубля. На ЧАЭС я имел 32 рубля, а он – 6. Дурость полная,

– возмутился Анатолий.

Возвращение домой

Никаких осмотров состояния здоровья и рекомендаций от врача.

Из Чернобыля рабочих везли автобусом.

Под Киевом мужчины садились в обычные рейсовые автобусы до главного вокзала в Киеве, ехали бесплатно.

На вокзале были отдельные окошки для ликвидаторов. Люди называли направление и время и им бесплатно выдавали билеты. Ехать можно было в любой день, поэтому некоторые еще оставался на некоторое время в Киеве.



Ликвидаторы возвращались домой автобусами / Архивное фото

Власть не понимала масштабы

Слухи о взрыве на ЧАЭС распространились среди советских журналистов 27 – 28 апреля. Информацию подтвердила эвакуация населения из Припяти. По мнению журналиста издания "Правда Украины" Никипелова Виктора Ивановича, аварию на станции скрывали из-за непонимания советской властью всех масштабов и опасности.

Господин Виктор летал на самолете радиационной разведки Ан-30 над зоной аварии. Специалисты брали пробу воздуха, чтобы посмотреть, на сколько уменьшилась радиация после того, как реактор забрасывали мешками с песком.

По 4 – 5 часов летали. Самолет летел на высоте 200 метров, а радиационный фон определяли приборы на земле. Мы делали 8 перекрестков над станцией, а затем еще летели над условной границей зоны – затрагивали Беларусь и Россию,

– вспомнил Виктор Иванович.

Самолет подлетал близко к башне, с которой происходили выбросы. Однако, по словам господина Виктора, никто радиации не боялся. В самолете сидели знающие люди.

"На "Ракете" приплывали почти вплотную к станции и брали пробу воды", – добавил журналист.

Справка. По данным опроса Active Group, если бы сейчас в Украине случилась трагедия, подобная Чернобыльской, то добровольно ее ликвидировать пошла бы только треть украинцев. Не согласились бы 54,8% опрошенных.

Люди не боялись из-за советского воспитания

Виктор Иванович рассказал, что в Чернобыль поехал по собственному желанию. У него не было ни одной официальной командировки. Прежде мужчина хотел понять всю опасность, потому что переживал за свою семью и маленькую дочь.

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"Я не думал о страхе по одной причине – мне было интересно, что делать с семьей. Я хотел узнать, что это такое. Когда переживаешь за родных, то все остальное переходит на второй план. Мы еще и были воспитаны советской властью – сначала думай о "родине", а потом – о себе", – пояснил Никипелов.

Господин Виктор сказал, что сейчас люди обвиняют власть СССР в замалчивании. Ранее он тоже возмущался этому, однако с возрастом понял, что власть сделала правильно.

Она правильно поступила – чтобы не было ажиотажа и паники. В Киеве тогда жило не менее 1,5 миллиона населения. Они все побежали штурмовать вагоны, самолеты. Паника – очень страшная вещь,

– отметил Виктор Иванович.

По его словам, напряжение в обществе начало спадать в начале мая. Тогда уже начала появляться какая-то информация. Власти больше не было смысла ее скрывать, потому что последствия аварии ликвидировали люди, которые возвращались домой с информацией.

Заметим, всего в ликвидации аварии на ЧАЭС принимали участие 600 тысяч человек.

Основные факты об аварии на Чернобыльской АЭС

Источник: Википедия

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли два тепловых взрыва, которые полностью разрушили реактор. Здание частично обрушилось, а на крыше начался пожар. В результате аварии произошел выброс радиоактивных веществ.

Суммарная радиация изотопов в воздухе составляла 50 миллионов кюри. Это в 30 – 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Эвакуацию жителей Припяти объявили только в полдень 27 апреля. В общем вывезли 44,5 тысячи человек, остальные 5 тысяч оставили для ликвидации аварии. Людям говорили, что эвакуация временная. Так власть пыталась избежать паники и поощрить население не брать много вещей.

До 6 мая эвакуировали более 115 тысяч людей из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил с официальным обращением об аварии лишь 14 мая.