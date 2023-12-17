Проблема мигрантов из арабских стран не исчезла. Люди пытаются покинуть страну морем, но гибнут в волнах или их возвращают.

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Что известно о гибели мигрантов в Ливии

Из-за произошедшей в субботу катастрофы возле Ливии погибло много людей. Утонул 61 человек, из которых женщины и дети. Все они были мигрантами.

К счастью, погибли не все. Всего на лодке было около 86 человек, поэтому некоторые спаслись. Люди отплыли от ливийского города Зуара на севере страны.

Де Зуара в Ливии: показываем на карте

Что делает МОМ

Международная организация миграции представлена во многих странах, в том числе в Украине. У нас она помогает внутренне перемещенным лицам и противодействует торговле людьми. В мире МОМ регулирует миграцию и реагирует на кризисы. Организацию основали в 1951 году в Брюсселе, штаб-квартира размещена в Швейцарии.

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