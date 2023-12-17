Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о разрешении многолетнего спора между Украиной и Румынией по поводу требований Бухареста при строительстве канала "Дунай – Черное море". Страны пришли к консенсусу на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо.

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Стороны достигли компромисса

Стрелец подчеркнул, что Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств касательно Конвенции Эспо.

Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права,
– сказал министр.

Он заявил о желании Украины искать общий язык и исправлять ошибки прошлого.

Глава Минприроды Украины назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.

Благодарю министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фечет за поддержку этого исторического решения и министерцы окружающей среды Молдавии Иорданке Иорданов за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции,
– написал Стрелец.

Также он поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства. Кроме этого Стрелец поделился кадрами с мероприятия.

9-е Совещание Сторон Конвенции Эспо / Фото Руслана Стрельца

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