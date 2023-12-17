Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про розв’язання багаторічного спору між Україною та Румунією щодо вимог Бухареста при будівництві каналу "Дунай – Чорне море". Країни дійшли до консенсусу на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо.

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Сторони досягли компромісу

Стрілець наголосив, що Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією Еспо.

Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права,

– сказав міністр.

Він заявив про бажання України шукати спільну мову та виправляти помилки минулого.

Зверніть увагу! Канал "Дунай – Чорне море" пролягає в дельті Дунаю між Кілійським та Старостамбульським (Бистрим) гирлами.

Голова Міндовкілля України назвав це рішення історичним. Він подякував своїм іноземним колегам.

Дякую міністру довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчі Фечету за підтримку цього історичного рішення та міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йорданов за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції,

– написав Стрілець.

Також він подякував партнерам за підтримку нашої держави. Крім цього Стрілець поділився кадрами з заходу.

9-та Нарада Сторін Конвенції Еспо / Фото Руслана Стрільця

До слова цей спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві Києву та Бухаресту вдалося остаточно домовитися.

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