Так, сегодня из Луганской области эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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Из Луганщины эвакуировали более 600 человек
В эвакуации участвовала патрульная полиция, религиозная организация и волонтеры. Им удалось вывезти:
- 65 жителей Кременной
- 20 рубижан
- 10 попаснян
- из Лисичанска и Северодонецка – 516 человек
Риск себя оправдывает, еще более полутысячи жителей области в покое и безопасности направляются в безопасные города Украины... Автобусы ждут Вас каждое утро,
– написал Гайдай.
В то же время он добавил, что эвакуировать горное общество пока невозможно, поскольку территории обстреливают. Для них ввезено несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены.
Как происходила эвакуация / Фото из телеграма Сергея Гайдая
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