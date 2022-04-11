Так, сегодня из Луганской области эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Из Луганщины эвакуировали более 600 человек

В эвакуации участвовала патрульная полиция, религиозная организация и волонтеры. Им удалось вывезти:

65 жителей Кременной

20 рубижан

10 попаснян

из Лисичанска и Северодонецка – 516 человек

Риск себя оправдывает, еще более полутысячи жителей области в покое и безопасности направляются в безопасные города Украины... Автобусы ждут Вас каждое утро,

– написал Гайдай.

В то же время он добавил, что эвакуировать горное общество пока невозможно, поскольку территории обстреливают. Для них ввезено несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены.

Как происходила эвакуация / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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