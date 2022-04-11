Да, 11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграме.

Главное Уничтожены вертолеты врага, возможна провокация в Приднестровье: основное за 47 день войны

Дополнительные эвакуационные рейсы на Востоке 11 апреля

Новозолотаровка, Луганская область:

14:00 – 5501 "Новозолотаровка – Лозовая".

Славянск, Донецкая область:

11:20 – 274/273 "Славянск – Львов".

Покровск, Донецкая область:

10:00 – 240/239 "Покровск – Тернополь";

14:00 – 241/242 "Покровск – Львов";

16:30 – 234/233 "Покровск – Чоп";

17:30 – 225/226 "Покровск – Черновцы".

Вас может заинтересовать – Гайдай рассказал о сокрушительном поражении оккупантов: смотрите видео