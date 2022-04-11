Да, 11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграме.
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Дополнительные эвакуационные рейсы на Востоке 11 апреля
Новозолотаровка, Луганская область:
- 14:00 – 5501 "Новозолотаровка – Лозовая".
Славянск, Донецкая область:
- 11:20 – 274/273 "Славянск – Львов".
Покровск, Донецкая область:
- 10:00 – 240/239 "Покровск – Тернополь";
- 14:00 – 241/242 "Покровск – Львов";
- 16:30 – 234/233 "Покровск – Чоп";
- 17:30 – 225/226 "Покровск – Черновцы".
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