Так, 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів з Луганщини та Донеччини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на офіційній сторінці у телеграмі.
Головне Знищені вертольоти ворога, можлива провокація у Придністров'ї: основне за 47 день війни
Додаткові евакуаційні рейси на Сході 11 квітня
Новозолотарівка, Луганська область:
- 14:00 – 5501 "Новозолотарівка – Лозова".
Слов'янськ, Донецька область:
- 11:20 – 274/273 "Слов'янськ – Львів".
Покровськ, Донецька область:
- 10:00 – 240/239 "Покровськ – Тернопіль";
- 14:00 – 241/242 "Покровськ – Львів";
- 16:30 – 234/233 "Покровськ – Чоп";
- 17:30 – 225/226 "Покровськ – Чернівці".
Вас може зацікавити – Гайдай розповів про нищівну поразку окупантів: дивіться відео