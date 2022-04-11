Так, 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів з Луганщини та Донеччини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на офіційній сторінці у телеграмі.

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Додаткові евакуаційні рейси на Сході 11 квітня

Новозолотарівка, Луганська область:

14:00 – 5501 "Новозолотарівка – Лозова".

Слов'янськ, Донецька область:

11:20 – 274/273 "Слов'янськ – Львів".

Покровськ, Донецька область:

10:00 – 240/239 "Покровськ – Тернопіль";

14:00 – 241/242 "Покровськ – Львів";

16:30 – 234/233 "Покровськ – Чоп";

17:30 – 225/226 "Покровськ – Чернівці".

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