Пиротехнические подразделения ликвидировали 417,4 кг взрывчатого вещества. Такую информацию в ГСЧС обнародовали по состоянию на 17 апреля.
Актуально Оккупанты закладывали мины даже в обычные хозяйственные сумки: жуткие фото спасателей
За последние сутки работников ГСЧС привлекали к работе 108 раз. Им удалось обнаружить, изъять и обезвредить 1 253 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 1081,47 гектара.
Чаще всего в последние сутки пиротехники работали в следующих областях:
- Харьковской – 2 615 раз;
- Николаевской – 1 096;
- Киевской – 801;
- Донецкой – 295;
- Сумской – 294.
К теме – Пиротехники уничтожили опасную мину: смотрите видео