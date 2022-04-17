Пиротехнические подразделения ликвидировали 417,4 кг взрывчатого вещества. Такую информацию в ГСЧС обнародовали по состоянию на 17 апреля.

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За последние сутки работников ГСЧС привлекали к работе 108 раз. Им удалось обнаружить, изъять и обезвредить 1 253 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 1081,47 гектара.

Чаще всего в последние сутки пиротехники работали в следующих областях:

  • Харьковской – 2 615 раз;
  • Николаевской – 1 096;
  • Киевской – 801;
  • Донецкой – 295;
  • Сумской – 294.

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