Пиротехнические подразделения ликвидировали 417,4 кг взрывчатого вещества. Такую информацию в ГСЧС обнародовали по состоянию на 17 апреля.

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За последние сутки работников ГСЧС привлекали к работе 108 раз. Им удалось обнаружить, изъять и обезвредить 1 253 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 1081,47 гектара.

Чаще всего в последние сутки пиротехники работали в следующих областях:

Харьковской – 2 615 раз;

Николаевской – 1 096;

Киевской – 801;

Донецкой – 295;

Сумской – 294.

Важно! В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону 101. Подробная информация – по ссылке.

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