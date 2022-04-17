Піротехнічні підрозділи ліквідували 417,4 кілограма вибухової речовини. Таку інформацію у ДСНС оприлюднили станом на 17 квітня.

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За останню добу працівників ДСНС залучали до роботи 108 разів. Їм вдалось виявити, вилучити і знешкодити 1 253 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники обстежили територію площею 1081,47 гектара.

Найчастіше протягом останньої доби піротехніки працювали у таких областях:

  • Харківській – 2 615 разів;
  • Миколаївській – 1 096;
  • Київській – 801;
  • Донецькій – 295;
  • Сумській – 294.

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