Співробітники ДСНС показали, що після себе залишили російські загарбники. Саме через безліч вибухонебезпечних предметів рятувальники просять не поспішати повертатися до власних осель.

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Небезпечними можуть бути будь-які предмети

Так, один із піротехніків розміновує протипіхотну міну МОН-90. Її замаскували під звичайну господарську сумку. Сам вибухонебезпечний предмет несе у собі смертельну загрозу, а дальність ураження – 90 метрів.

Протипіхотну міну окупанти заховали у господарській сумці:

Рятувальники також показали протипіхотні гранати. Їх сховали та встановили на розтяжках. У ДСНС наголошують на тому, що такі пристрої можуть вражати на відстань до 200 метрів.



Окупанти залишають вибухові предмети у несподіваних місцях / Фото ДСНС



Окупанти залишають вибухові предмети у несподіваних місцях / Фото ДСНС



Окупанти залишають вибухові предмети у несподіваних місцях / Фото ДСНС

Також піротехніки попросили усіх бути уважними й обережними. Якщо ви побачите підозрілий предмет – ні в якому разі не торкайтеся його. Натомість про знахідку слід повідомити за телефонами 101 або 102.

Нагадаємо, що в Україні запустили інтерактивну карту вибухонебезпечних ділянок. З її допомогою можна побачити, скільки ворожих пристроїв вдалося знешкодити, а також повідомити про знахідки.

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