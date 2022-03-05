Такое количество добровольцев – это 12 боевых и мотивированных бригад. Об этом сообщил Алексей Резников 5 марта.

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66 224. Именно столько мужчин по состоянию на сейчас вернулись из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы,

– говорится в сообщении.

Известно, что ВСУ в дальнейшем продолжают громить вражеские войска. Так, возле Харькова украинские военные полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк страны-агрессора.

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