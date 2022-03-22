Здания имеют разные степени повреждений. Жителей отселили оттуда, где были критические разрушения.
Важно От обстрелов оккупантов в Киеве погибли 65 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, – Кличко
За сутки 21 марта в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждено 6 домов, 3 из которых – непригодны для жизни. К сожалению, 8 человек погибли.
Что происходит в Киеве
- Где незначительные повреждения домов – коммунальные службы уже получают материалы: пленку для ремонта окон, крепежи, ремонт кровли и т.д.
- Предприятия, перевозящие отходы, также вывозят габаритные обломки от взрывов.
- Восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания.
- В КГГА подытожили, что Киев продолжает обороняться, возводят фортификационные сооружения.
Киевлянин собирает уцелевшие вещи в полуразрушенном доме: