Здания имеют разные степени повреждений. Жителей отселили оттуда, где были критические разрушения.

Важно От обстрелов оккупантов в Киеве погибли 65 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, – Кличко

За сутки 21 марта в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждено 6 домов, 3 из которых – непригодны для жизни. К сожалению, 8 человек погибли.

Что происходит в Киеве

  • Где незначительные повреждения домов – коммунальные службы уже получают материалы: пленку для ремонта окон, крепежи, ремонт кровли и т.д.
  • Предприятия, перевозящие отходы, также вывозят габаритные обломки от взрывов.
  • Восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания.
  • В КГГА подытожили, что Киев продолжает обороняться, возводят фортификационные сооружения.

Киевлянин собирает уцелевшие вещи в полуразрушенном доме: