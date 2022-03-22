Будівлі мають різні ступені пошкоджень. Жителів відселили звідти, де були критичні руйнування.

Важливо Від обстрілів окупантів у Києві загинули 65 мирних жителів, у тому числі чотири дитини, – Кличко

За добу 21 березня у результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджені 6 будинків, 3 з яких – непридатні для життя. На жаль, 8 людей загинули.

Що відбувається в Києві

Де незначні пошкодження будинків – комунальні служби вже отримують матеріали: плівку для ремонту вікон, кріплення, для ремонту покрівлі тощо.

Підприємства, що перевозять відходи, вивозять також габаритні уламки від вибухів.

Відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання.

У КМДА підсумувавли, що Київ продовжує оборонятися, зводять фортифікаційні споруди.

Киянин збирає вцілілі речі у напівзруйнованому домі: