Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі марафону єдиних новин, передає Офіційний портал Києва. Очільник міста зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати Київ через провал плану швидкого захоплення.

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Кличко розповів, що у столиці станом на вечір 21 березня майже 300 людей постраждали від обстрілів окупантів, у тому числі 16 дітей. Чимало мешканців Києва зараз перебувають у лікарнях.

Агресор хотів захопити Київ протягом 2 – 3 діб, однак нічого у нього не вийшло. Наші військові дають гідну відсіч,

– наголосив Кличко.

Мер столиці додав, що росіяни гатять по домівках мирних людей від безсилля. Разом з тим розповідають у своїй пропаганді, що воюють, буцімто, винятково з військовими.

До слова, Кличко впевнений, що всі окупанти будуть змушені згодом відповісти за свої варварські дії.

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