Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Боевая работа велась в 10 регионах.

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Как отработала ПВО

В ночь на 4 января Россия выпустила по Украине 81 ударный БПЛА и беспилотники-имитаторы различных типов.

БПЛА запускали с 4 направлений:

Брянск;

Курск;

Орел;

Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Сколько БПЛА сбили в ночь на 4 января / Инфографика Воздушных сил

Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны в результате активного противодействия Сил обороны. К сожалению, сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине – повреждены частные дома. Всем пострадавшим оказывается помощь.