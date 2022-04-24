Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал. Она отметила, что лечение и реабилитация качественные.

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"Речь идет о более чем 80%, которые возвращаются в строй. После боевых ранений наша военная медицина работает настолько качественно, что военные снова идут в бой. Здесь нужно понимать, что это люди военные и могут не вернуться только из-за веских медицинских проблем", – сказала Моляр.

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По словам Маляр, для нужд военных все процессы организовали на высоком государственном уровне. Она отметила, что есть возможность обеспечивать вооруженные силы всем, что нужно.

Единственное, с чем не можем сами справиться, это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран.

– подчеркнула заместитель министра.

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