Бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады находятся на заводе "Азовсталь". А вместе с ними еще около тысячи детей, женщин и пожилых людей.

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Воины и гражданские – в окружении. Среди них много пострадавших. Украинская сторона предлагала россиянам обмен по крайней мере ранеными, чтобы военным могли оказать профессиональную помощь. Однако государство-агрессор отказалось. Потому всех раненых лечат военные медики на местах.

Фото одного из них покорило сеть – медик показал сердце руками в окровавленных варежках.

Передайте моей маме слова – я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда,

– подчеркнул Герой.

Реакция пользователей сети

В комментариях к сообщению украинцы благодарят военного за подвиг. Слова поддержки пишут даже иностранцы:

"Мы молимся за всех вас каждый день. Очень гордимся смелостью. Оставайтесь в безопасности. Из Калифорнии", – написала Синди Дрейбелбис;

"Молитвы за вас. Я бывший военный медик, сейчас врач скорой помощи. Как мы можем помочь?" – Мигель Хосе Бланко;

"Я военный медик из Бразилии. Я не представляю, как тяжело было эти дни в Украине. Оставайтесь сильными, многим солдатам нужны ваши медицинские навыки. Вы делаете разницу. Бог благословит вас всех", – Педро Фраде.

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