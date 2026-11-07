Ад в Запорожской области: более 800 ударов за сутки, циничное преступление в Камышевахе и бои за Гуляйполе

Тела в Камышевахе идентифицируют по ДНК / скриншот с видео
Россияне безжалостно наносят удары по Запорожью авиабомбами и беспилотниками, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру. В то же время в Комышувасе продолжается разбор завалов после ужасного удара, а на линии фронта оккупанты ищут новые лазейки для прорыва.
Трагедия в Камышевахе: число жертв растет, тела идентифицируют по ДНК
По состоянию на момент выхода в эфир областная военная администрация подтвердила гибель 55 человек,
– сообщил корреспондент.
Охота за мостами и сотни ударов по области
Во время атак полиция полностью перекрывает движение, – подчеркнул журналист, описывая меры безопасности в городе.
Ситуация на фронте: штурмы на Гуляйпольском направлении и уловки на Каховском водохранилище
Они пытаются продвигаться по дну высохшего Каховского водохранилища в направлении села Приморское и реки Конка, чтобы прорваться к Малокатериновке,
– рассказывает корреспондент о действиях захватчиков.
Зеркальный ответ: Силы обороны уничтожают инфраструктуру в тылу России
- Саратовский НПЗ: объект, обеспечивающий топливом российскую армию.
- Завод "Протон" в Орле: предприятие, что производит электронные компоненты для ракет "Искандер-М".
- Афипский НПЗ (около Новороссийска): ключевой логистический узел для экспорта российской нефти, а также военные склады в Ростовской области.
Свет по графику и "клятва первоклассников": что происходит в оккупации
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