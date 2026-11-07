Ад в Запорожской области: более 800 ударов за сутки, циничное преступление в Камышевахе и бои за Гуляйполе

О сложной и напряженной ситуации в регионе рассказал корреспондент в эфире 24 Канала.

Трагедия в Камышевахе: число жертв растет, тела идентифицируют по ДНК

В Камышевахеуже несколько дней подряд продолжается поисково-спасательная операция на месте попадания российских управляемых авиабомб. Условия, в которых работают спасатели ГСЧС, чрезвычайно тяжелые, а масштабы разрушений – колоссальные. К сожалению, число погибших в результате этого террористического акта увеличилось.

По состоянию на момент выхода в эфир областная военная администрация подтвердила гибель 55 человек,

– сообщил корреспондент.

Процесс раскопок и опознания продвигается медленно. К поискам привлечены кинологи со специально обученными собаками. Из-за значительных повреждений тела многих погибших невозможно опознать визуально.

Поскольку тела погибших трудно опознать, родственники пропавших без вести сдают ДНК-анализы для проведения идентификации, – отмечается в репортаже.

Судьба многих людей, находившихся в эпицентре взрыва, до сих пор остается неизвестной, поэтому работы продлятся еще как минимум несколько дней. В то же время случаются и единичные чудеса: некоторые люди, которых считали пропавшими без вести, впоследствии выходили на связь из других мест.

Охота за мостами и сотни ударов по области

Российские войска активизировали удары по логистическим узлам Запорожья. В течение двух суток враг целенаправленно пытался поразить запорожские мосты и плотину ДнепроГЭС.

Во время атак полиция полностью перекрывает движение, – подчеркнул журналист, описывая меры безопасности в городе.

В целом интенсивность обстрелов региона остается критической. Только за сутки зафиксировано 848 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. Враг массированно применяет артиллерию, сотни беспилотников и разрушительные УАБы.

Ситуация на фронте: штурмы на Гуляйпольском направлении и уловки на Каховском водохранилище

Самой горячей точкой на линии соприкосновения в Запорожской области остается Гуляйпольское направление. За сутки Силы обороны отразили здесь 8 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Тернувато, Долинка, Горкое и Егоровка.

Враг постоянно пытается продвигаться, несет значительные потери, но проводит ротацию, подтягивая резервы.

На Ореховском и Васильевском направлениях массированных лобовых штурмов не зафиксировано, однако россияне прибегли к другой тактике.

Они пытаются продвигаться по дну высохшего Каховского водохранилища в направлении села Приморское и реки Конка, чтобы прорваться к Малокатериновке,

– рассказывает корреспондент о действиях захватчиков.

Впрочем, украинские защитники своевременно выявляют и уничтожают такие инфильтрационные группы.

Российское командование продолжает безжалостно бросать свой личный состав на штурмы без какого-либо стратегического успеха. Зато украинские воины демонстрируют высокую эффективность в использовании техники и средств РЭБ. Например, бойцы 225-го штурмового полка смогли сбить один вражеский FPV-дрон, а другой, застрявший в лобовом стекле их автомобиля, успешно обезвредили без детонации.

Ситуация на Запорожье: смотрите видео

Зеркальный ответ: Силы обороны уничтожают инфраструктуру в тылу России

Пока Россия терроризирует украинские города – в частности, нанеся комбинированный удар по Северному мосту в Киеве, где были повреждены дорожное полотно, троллейбусные линии и линии электропередач – Силы обороны Украины наносят точные ответные удары по территории РФ.

Украинские дроны систематически проводят атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и оборонные предприятия:

Саратовский НПЗ: объект, обеспечивающий топливом российскую армию.

объект, обеспечивающий топливом российскую армию. Завод "Протон" в Орле: предприятие, что производит электронные компоненты для ракет "Искандер-М".

предприятие, что производит электронные компоненты для ракет "Искандер-М". Афипский НПЗ (около Новороссийска): ключевой логистический узел для экспорта российской нефти, а также военные склады в Ростовской области.

Свет по графику и "клятва первоклассников": что происходит в оккупации

Жизнь на временно оккупированных территориях Запорожской области остается чрезвычайно сложной. Оккупационные власти не в состоянии обеспечить базовые потребности людей, поэтому в городах продолжаются постоянные отключения электроэнергии, существуют серьезные проблемы с газом, водой и электричеством.

Отдельным направлением российского террора является циничная милитаризация украинских детей. В Мелитопольской школе №15 первоклассников заставили принять "присягу кадетов".

"Мероприятие проводилось в присутствии вооруженных людей в балаклавах", – сообщил корреспондент, подчеркнув, что навязывание военной идеологии с помощью методов "кадетского братства" является очередным военным преступлением России.

Параллельно враг работает над пропагандистской картинкой. В частности, в Олешках россияне используют так называемые "гуманитарные миссии", чтобы создать иллюзию массового выезда украинцев в Россию, хотя на самом деле для телевизионных сюжетов вывезли лишь несколько семей.