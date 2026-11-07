Пекло на Запоріжжі: понад 800 ударів за добу, цинічний злочин у Комишувасі та бої за Гуляйполе

Тіла в Комишувасі ідентифікують за ДНК / скріншот з відео
Росіяни нещадно б'ють по Запоріжжю авіабомбами та безпілотниками, намагаючись знищити критичну інфраструктуру. Водночас у Комишувасі триває розбір завалів після жахливого удару, а на лінії фронту окупанти шукають нові лазівки для прориву.
Трагедія в Комишувасі: кількість жертв зростає, тіла ідентифікують за ДНК
Станом на момент виходу в ефір, обласна військова адміністрація підтвердила загибель 55 осіб,
– повідомив кореспондент.
Полювання за мостами та сотні ударів по області
Під час атак поліція повністю перекриває рух, – підкреслив журналіст, описуючи заходи безпеки в місті.
Ситуація на фронті: штурми на Гуляйпільському напрямку та хитрощі в Каховському водосховищі
Вони намагаються просуватися дном висохлого Каховського водосховища в напрямку села Приморське та річки Конка, щоб прорватися до Малокатеринівки, – розповідає кореспондент про дії загарбників.
Дзеркальна відповідь: Сили оборони нищать інфраструктуру в тилу Росії
- Саратовський НПЗ: об'єкт, який забезпечує паливом російську армію.
- Завод «Протон» в Орлі: підприємство, що виробляє електронні компоненти для ракет «Іскандер-М».
- Афіпський НПЗ (біля Новоросійська): ключовий логістичний вузол для експорту російської нафти, а також військові склади в Ростовській області.
Світло за графіком та "присяга першокласників": що відбувається в окупації
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