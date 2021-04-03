Украинские культурные деятели, общественные организации и институты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом в защиту культурных институтов.

Среди них – правозащитник Мирослав Маринович, писатели Андрей Курков, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Андрей Курков, Ирена Карпа, Оксана Забужко, режиссер Олег Сенцов.

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А также художник Александр Ройтбурд, председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания, Украинский центр Международного ПЕН-клуба, ОО Украинер, Движение ЧЕСТНО, Украинская гильдия режиссеров и другие.

В письме к Зеленского они выразили обеспокоенность судьбой украинских культурных институтов нового поколения, которые появились или вышли на новый уровень благодаря Революции Достоинства.

Справка. Речь об Украинском культурном фонде, Украинском институте, Довженко-Центре, Украинском институте книги, Государственном агентстве Украины по вопросам кино, "Мыстецьком Арсенале".

Эти институты являются успешными проводниками государственной культурной политики даже в сложнейшие времена войны и пандемии, отметили авторы обращения.

Они требуют немедленной реакции руководителей государства и солидарной защиты и контроля со стороны всех, кому не безразлична Украина, включая международное сообщество.

Основные тезисы обращения

" Мы возмущены свертыванием поддержки и наступлением на некоторые из культурных институтов в виде прямого и косвенного давления, ограничения финансирования, возвращение практики ручного управления и "телефонного права", запугивания проверками и перспективами рейдерского захвата".

и наступлением на некоторые из культурных институтов в виде прямого и косвенного давления, ограничения финансирования, возвращение практики ручного управления и "телефонного права", запугивания проверками и перспективами рейдерского захвата". " Мы возмущены превращением конкурсов на замещение должностей руководителей на имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а "побеждает" предварительно согласованный".

на замещение должностей руководителей на имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а "побеждает" предварительно согласованный". "Мы знаем, что может случиться дальше, а это – пренебрежение европейскими ценностями, саботаж реформ, замыкание Украины в" постсоветском "пространстве".

Такую опасность авторы документа увидели, прежде во время конкурса на должность главы Госкино в 2020 году и в 2021 году – в ходе проведенного с нарушениями конкурса на определение состава Совета по государственной поддержке кинематографии, сложившейся из участников телерынка, приближенных к власти.

Кроме того, в течение 2020 года оказывалось также давление на "Довженко-Центр", что чуть не привело к коллапсу учреждения. Сейчас же под угрозой, если не уничтожения, то превращения в пустой фасад оказался Украинский культурный фонд.

Мы становимся на защиту этих культурных институтов и ценностей новой Украины и требуем немедленно прекратить давление и нападки, вернуть финансовую поддержку их деятельности,

– говорится в письме.

Авторы призвали также обеспечить прозрачные и честные конкурсы на должности новых руководителей. Так как такие институты, построенные за несколько лет с нуля, следует защищать и беречь.

"Мы не позволим, чтобы в среде культурной общности распространялись апатия или разочарование, рос отток культурных и интеллектуальных сил за пределы Украины. Мы готовы публично отстаивать европейские ценности, например право на открытость, демократичность, профессионализм и прозрачность, которые исповедуем вместе с новыми постмайданнымикультурными институтами", – добавили они.

Полный текст обращения – читайте здесь.

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