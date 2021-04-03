Українські культурні діячі, громадські організації та інституції звернулись до президента Володимира Зеленського з відкритим листом на захист культурних інституцій.

Серед них – правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов.

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А також художник Олександр Ройтбурд, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, ГО Українер, Рух ЧЕСНО, Українська гільдія режисерів та інші.

У листі до Зеленського вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій нового покоління, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності.

Довідка. Мовиться про Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал.

Ці інституції є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни й пандемії, зазначили автори звернення.

Вони вимагають негайної реакції очільників держави та солідарного захисту і контролю з боку всіх, кому не байдужа Україна, включно з міжнародною спільнотою.

Основні тези звернення

"Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення".

та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення". "Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений".

на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений". "Ми знаємо, що може трапитися далі, а це – нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в "пострадянському" просторі".

Таку небезпеку автори документа побачили, передовсім під час конкурсу на посаду голови Держкіно у 2020 році та у 2021 — під час проведеного з порушеннями конкурсу на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.

Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на "Довженко-Центр", що заледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою якщо не знищення, то перетворення на порожній фасад опинився Український культурний фонд.

Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності,

– мовиться у листі.

Автори закликали також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Адже такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти.

"Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими постмайданними культурними інституціями", – додали вони.