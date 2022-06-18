В оперативном командовании "Юг" рассказали, что захватчики продолжают обороняться и вести контрбатарейную борьбу. Россияне не решаются активно действовать и создавать новые ударные группировки. В то же время они наносят ракетные удары по украинским городам ради боевого и психологического давления на силы обороны и мирных жителей.

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Защитники уничтожают кафиров на Юге

Украинские защитники, в том числе бойцы ракетно-артиллерийских подразделений, 17 июня выполнили около 120 огневых задач. Также они нанесли по позициям россиян два авиационных удара. За сутки кафиры на Юге потеряли 57 военных и 18 единиц техники, среди которых:

танк Т-72

тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино",

гаубица "Мста-Б",

самоходная пушка "Гиацинт",

3 многоцелевых бронированных тягачей,

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также наши бойцы в очередной раз уничтожили полевой состав боеприпасов захватчиков. Остальные потери врага пока уточняются.

Кроме этого, в ОК "Юг" рассказали, что в результате поражения вражеский буксир "Спасатель Василий Бех" выгорел и затонул вместе с зенитно-ракетным комплексом "ТОР", который был на борту.

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