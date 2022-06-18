В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що загарбники продовжують оборонятися та вести контрбатарейну боротьбу. Росіяни не наважуються активно діяти та створювати нові ударні угруповання. Водночас вони завдають ракетних ударів по українських містах задля бойового і психологічного тиску на сили оборони та мирних жителів.

Зауважте "Мені його тіло нах*р не треба": Макарук розповів, як дзвонив дружині вбитого окупанта

Захисники нищать окупантів на Півдні

Українські захисники, зокрема бійці ракетно-артилерійських підрозділів, 17 червня виконали близько 120 вогневих завдань. Також вони завдали по позиціях росіян двох авіаційних ударів. За добу окупанти на Півдні втратили 57 військових та 18 одиниць техніки, серед яких:

танк Т-72,

важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно",

гаубиця "Мста-Б",

самохідна гармата "Гіацинт",

3 багатоцільові броньовані тягачі,

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Також наші бійці вчергове знищили польовий склад боєприпасів загарбників. Решта втрат ворога наразі уточнюється.

Окрім цього, в ОК "Південь" розповіли, що внаслідок ураження ворожий буксир "Спасатель Василий Бех" вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом "ТОР", який був на борту.

Буде цікаво – Арестович розповів, як та де потопили буксир "Василий Бех": дивіться відео