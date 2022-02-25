Более 100 депутатов парламента получили оружие от Министерства внутренних дел. Они готовы защищать Киев вместе с военными и терроборонами.

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Получить оружие и защищать столицу захотели представители фракций. Это решение было добровольным.

К территориальной обороне Киева присоединились представители:

"Слуги народа"

"Европейской солидарности"

"Родины"

"Голоса"

Все фракции и группы, кроме "Оппозиционной платформы –За жизнь" и группы "Доверие", подтвердили получение оружия.

Один из депутатов анонимно сообщил, что у депутатов есть информация о том, что российские войска якобы намерены "их физически уничтожить или заставить проголосовать капитуляционные документы". Этот фактор тоже мог стать важной причиной уйти в терроборону.