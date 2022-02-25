Понад 100 депутатів парламенту отримали зброю від Міністерства внутрішніх справ. Вони готові захищати Київ разом з військовими та теробороною.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Отримати зброю та захищати столицю захотіли представники францій. Це рішення було добровільним.

До територіальної оборони Києва долучилися представники:

"Слуги народу"

"Європейської солідарності"

"Батьківщини"

"Голосу"

Усі фракції та групи, окрім "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра", підтвердили отримання зброї.

Один з депутатів анонімно повідомив, що у депутатів є інформація про те, що російські війська нібито мають намір "їх фізично знищити або ж змусити проголосувати капітуляційні документи". Цей фактор також міг стати важливою причиною піти в тероборону.