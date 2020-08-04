Более трети утечек данных о пациентах с COVID-19 в мире приходится на Россию
Более трети всех случаев утечек персональных данных пациентов с коронавирусом и с подозрением на него произошло в России. Публикация информации о пациентах часто вызывала агрессию общества.
Об этом со ссылкой на данные российской компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе, пишут "Известия".
Между тем В оккупированном Крыму 38 новых случаев коронавируса: настоящие цифры – выше
Так, за первое полугодие 2020 года в мире произошло 72 случая утечки персональных данных, связанных с COVID-19, из них 25 – на территории России.
Как случался утечка информации:
- Утечка личной информации россиян произошла по вине сотрудников больниц, аэропортов и других организаций, имеющих доступ к информационным ресурсам.
- В целом по этой причине в мире произошло 75% утечек, еще 25% – из-за хакерских атак.
- Некоторые утечки произошли из-за случайного отправки данных на неправильные адреса электронной почты.
В 64% случаев во всем мире персональные данные были скомпрометированы в виде списков пациентов. Эти списки были сфотографированы и распространены с помощью мессенджеров или соцсетей.
В России все случаи утечки данных произошли из-за умышленных нарушений.
Какова ситуация с коронавируса в России: коротко
- В России по состоянию на 4 августа выявили 856 264 случаев COVID-19, из них летальных – 14207.
- Заметим, что данные могут быть занижены. Впрочем, несмотря на это Россия находится на 4 позиции в мире по количеству больных коронавирусом.