Более трети всех случаев утечек персональных данных пациентов с коронавирусом и с подозрением на него произошло в России. Публикация информации о пациентах часто вызывала агрессию общества.

Об этом со ссылкой на данные российской компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе, пишут "Известия".

Между тем В оккупированном Крыму 38 новых случаев коронавируса: настоящие цифры – выше

Так, за первое полугодие 2020 года в мире произошло 72 случая утечки персональных данных, связанных с COVID-19, из них 25 – на территории России.

Как случался утечка информации:

Утечка личной информации россиян произошла по вине сотрудников больниц, аэропортов и других организаций, имеющих доступ к информационным ресурсам.

В целом по этой причине в мире произошло 75% утечек, еще 25% – из-за хакерских атак.

Некоторые утечки произошли из-за случайного отправки данных на неправильные адреса электронной почты.

В 64% случаев во всем мире персональные данные были скомпрометированы в виде списков пациентов. Эти списки были сфотографированы и распространены с помощью мессенджеров или соцсетей.

В России все случаи утечки данных произошли из-за умышленных нарушений.

Какова ситуация с коронавируса в России: коротко