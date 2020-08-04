Понад третина витоків даних про пацієнтів з COVID-19 у світі припадає на Росію
Понад третина всіх випадків витоків персональних даних пацієнтів з коронавірусом і з підозрою на нього відбулося в Росії. Публікація інформації про пацієнтів часто спричиняла агресію суспільства.
Про це з посиланням на дані російської компанії InfoWatch, що спеціалізується на інформаційній безпеці в корпоративному секторі, пишуть "Известия".
Тим часом В окупованому Криму 38 нових випадків коронавірусу: справжні цифри – більші
Так, за перше півріччя 2020 року у світі відбулося 72 випадки витоку персональних даних, пов'язаних з COVID-19, з них 25 – на території Росії.
Як траплявся витік інформації:
- Витік особистої інформації росіян сталися з вини співробітників лікарень, аеропортів та інших організацій, що мають доступ до інформаційних ресурсів.
- В цілому з цієї причини у світі відбулося 75% витоків, ще 25% – через хакерські атаки.
- Деякі витоки відбулися через випадкове відправлення даних на неправильні адреси електронної пошти.
У 64% випадків в усьому світі персональні дані були скомпрометовані у вигляді списків пацієнтів. Ці списки були сфотографовані і поширені за допомогою месенджерів або соцмереж.
В Росії усі випадки витоку даних сталися через навмисні порушення.
Яка ситуація з коронавірусом у Росії: коротко
- У Росії станом на 4 серпня виявили 856 264 випадків COVID-19, з них летальних – 14 207.
- Зауважимо, що дані можуть бути занижені. Втім, попри це Росія перебуває на 4 позиції у світі за кількістю хворих на коронавірус.