Понад третина всіх випадків витоків персональних даних пацієнтів з коронавірусом і з підозрою на нього відбулося в Росії. Публікація інформації про пацієнтів часто спричиняла агресію суспільства.

Про це з посиланням на дані російської компанії InfoWatch, що спеціалізується на інформаційній безпеці в корпоративному секторі, пишуть "Известия".

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Так, за перше півріччя 2020 року у світі відбулося 72 випадки витоку персональних даних, пов'язаних з COVID-19, з них 25 – на території Росії.

Як траплявся витік інформації:

Витік особистої інформації росіян сталися з вини співробітників лікарень, аеропортів та інших організацій, що мають доступ до інформаційних ресурсів.

В цілому з цієї причини у світі відбулося 75% витоків, ще 25% – через хакерські атаки.

Деякі витоки відбулися через випадкове відправлення даних на неправильні адреси електронної пошти.

У 64% випадків в усьому світі персональні дані були скомпрометовані у вигляді списків пацієнтів. Ці списки були сфотографовані і поширені за допомогою месенджерів або соцмереж.

В Росії усі випадки витоку даних сталися через навмисні порушення.

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