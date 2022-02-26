Такие данные озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он также подчеркнул, что медицинская система продолжает работать.

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Делают все, чтобы в больницах было необходимо.

Россияне убивают мирных людей

Захватчики ведут циничные обстрелы по гражданской инфраструктуре. Они убивают мирных жителей. Например, 25 февраля под обстрел попал детсад в Ахтырке. На месте погибли сторож. Двоих малышей госпитализировали. Вечером один ребенок скончался.

Утром 26 февраля оккупанты запустили ракету в многоэтажку возле Жулян. Она разрушила несколько этажей.