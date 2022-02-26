Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також підкреслив, що медична система продовжує працювати.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Роблять все, щоб в лікарнях було необхідне.

Росіяни вбивають мирних людей

Загарбники ведуть цинічні обстріли по цивільній інфраструктурі. Вони вбивають мирних жителів. Наприклад, 25 лютого під обстріл потрапив дитсадок в Охтирці. На місці загинули сторож. Двох малюків госпіталізували. Увечері одна дитина померла.

Вранці 26 лютого окупанти запустили ракету в багатоповерхівку біля Жулян. Вона зруйнувала кілька поверхів.