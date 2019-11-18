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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Более 10 государственных шахт могут закрыть

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      Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в ближайшее время могут закрыть 13-15 государственных шахт.

      Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      Важно! Из-за России цена на газ может существенно возрасти в начале 2020 года, – Оржель

      Он отметил, что на государственных шахтах часто происходили неэффективные процессы, в частности кражи и коррупция. Из-за этого они становились все более убыточными.

      "Важно, чтобы шахты, которые сейчас являются перспективными, можно было передать в эффективные частные руки. Ведь новый владелец будет заниматься развитием и инвестициями. И главное – искать возможности для реализации своей угольной продукции", – пояснил министр.

      К сожалению, есть шахты, которые все же нужно будет реструктуризировать и ликвидировать. Из тех 33 шахт, которые сейчас есть в ведении министерства, примерно 13-15 в этой зоне,
      – отметил чиновник.

      Оржель подчеркнул, что государственные шахты в Украине часто не могут реализовать свою продукцию. В результате образуются убытки, которые нужно покрывать из госбюджета. Из-за этого, в частности, большой процент шахтеров получают заработную плату не вовремя.

      Что известно об Алексее Оржеле?
      Должность министра энергетики и защиты окружающей среды получил в августе 2019 года. Ранее вместе с премьером Алексеем Гончаруком работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

      Оржель окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент".

      С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе. Он мог бы стать нардепом нынешней Рады (прошел по спискам "Слуги народа"), но предпочел карьеру в исполнительной власти. В кулуарах Рады Оржеля связывают с экс-главой Администрации Президента времен Петра Порошенко – Борисом Ложкиным.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Оржель Угольная промышленность Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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