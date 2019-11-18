Понад 10 державних шахт можуть закрити

Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що найближчим часом можуть закрити 13-15 державних шахт.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Важливо! Через Росію ціна на газ може суттєво зрости на початку 2020 року, – Оржель

Він зазначив, що на державних шахтах часто відбувалися неефективні процеси, зокрема крадіжки та корупція. Через це вони ставали все більш збитковими.

"Важливо, щоб шахти, які нині є перспективними, можна було передати у ефективні приватні руки. Адже новий власник займатиметься розвитком та інвестиціями. І головне – шукатиме можливості для реалізації своєї вугільної продукції", – пояснив міністр.

На жаль, є шахти, які все ж потрібно буде реструктуризувати та ліквідувати. Із тих 33 шахт, які зараз є у віданні міністерства, приблизно 13-15 є у цій зоні,

– наголосив чиновник.

Оржель підкреслив, що державні шахти в Україні часто не можуть реалізувати свою продукцію. В результаті утворюються збитки, які потрібно покривати з держбюджету. Через це, зокрема, великий відсоток шахтарів отримують заробітну плату невчасно.

Що відомо про Олексія Оржеля?Посаду міністра енергетики і захисту довкілля отримав у серпні 2019 року. Раніше разом з прем'єром Олексієм Гончаруком працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO).



Оржель закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".



З 2006 по 2014 рік працював у Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працював у приватному секторі. Він міг би стати нардепом нинішньої Ради (пройшов за списками "Слуги народу"), але віддав перевагу кар'єрі у виконавчій владі. У кулуарах Ради Оржеля пов'язують з ексглавою Адміністрації Президента часів Петра Порошенка – Борисом Ложкіним.