Более 15 тысяч украинских туристов уже вернулись из Египта: детали

По состоянию на утро 19 марта в Украину из Египта вернулись более 15 тысяч украинских туристов. Еще столько же ожидают своих рейсов для возвращения домой.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии "Радио Свобода".

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По подсчетам МИД Украины, в Шарм-эль-Шейхе остаются около 12 тысяч украинцев, в Хургаде – 2 тысячи 300 наших граждан. По словам посла, все они здоровы и ждут своих рейсов.

Сегодня ожидается около 10-12 рейсов на Шарм-эль-Шейх и четыре рейса на Хургаду.

Он добавил, что двое украинских граждан находились несколько дней в больнице, поскольку у них подозревали коронавирус. Но эти подозрения не подтвердились, они вернутся в Украину.

Также Никитенко уточнил, что в нескольких отелях Египта, закрытых на карантин, находятся 830 граждан Украины. По словам дипломата, все они здоровы.

Внимание! По состоянию на 19 марта в Египте обнаружено 210 заражений коронавирусом. Одним из зараженных коронавирусом в Украине является житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

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