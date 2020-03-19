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      Более 15 тысяч украинских туристов уже вернулись из Египта: детали

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      По состоянию на утро 19 марта в Украину из Египта вернулись более 15 тысяч украинских туристов. Еще столько же ожидают своих рейсов для возвращения домой.

      Об этом сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии "Радио Свобода".

      Интересно Join UP не предупреждал о закрытии неба, – украинка об эвакуации из Египта

      По подсчетам МИД Украины, в Шарм-эль-Шейхе остаются около 12 тысяч украинцев, в Хургаде – 2 тысячи 300 наших граждан. По словам посла, все они здоровы и ждут своих рейсов.

      Сегодня ожидается около 10-12 рейсов на Шарм-эль-Шейх и четыре рейса на Хургаду.

      Он добавил, что двое украинских граждан находились несколько дней в больнице, поскольку у них подозревали коронавирус. Но эти подозрения не подтвердились, они вернутся в Украину.

      Также Никитенко уточнил, что в нескольких отелях Египта, закрытых на карантин, находятся 830 граждан Украины. По словам дипломата, все они здоровы.

      Внимание! По состоянию на 19 марта в Египте обнаружено 210 заражений коронавирусом. Одним из зараженных коронавирусом в Украине является житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

      Эвакуация украинцев из Египта: основное

      • Египет объявил о закрытии своего воздушного пространства для пассажирских самолетов с 12:00 19 марта. Однако не все украинцы успели это сделать. Таких призывают контактировать с посольствами и консульствами в странах пребывания.
      • Украинские дипломаты получили письменные заверения египетской стороны, что это не касается чартеров, которые будут прилетать пустыми в Египет, чтобы забрать туристов домой.
      • Туристический оператор Join UP обещает как можно скорее забрать своих туристов из Шарм-эль-Шейха.
      • 18 марта в Украину прибыли 40 рейсов с украинцами из разных уголков мира.

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине МИД Украины Украинские туристы застряли за рубежом Египет
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