Понад 15 тисяч українських туристів вже повернулись з Єгипту: деталі

Станом на ранок 19 березня в Україну з Єгипту повернулися понад 15 тисяч українських туристів. Ще стільки ж очікують своїх рейсів для повернення додому.

Про це повідомив посол України у Єгипті Євген Микитенко у коментарі "Радіо Свобода".

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За підрахунками МЗС України, у Шарм-ель-Шейху залишається близько 12 тисяч українців, у Хургаді – 2 тисячі 300 наших громадян. За словами посла, усі вони здорові і чекають своїх рейсів.

Сьогодні очікується близько 10–12 рейсів на Шарм-ель-Шейх і чотири рейси на Хургаду.

Він додав, що двоє українських громадян перебували кілька днів у лікарні, оскільки у них підозрювали коронавірус. Але ці підозра не підтвердились, вони повернуться в Україну.

Також Микитенко уточнив, що у кількох готелях Єгипту, закритих на карантин, перебувають 830 громадян України. За словами дипломата, усі вони здорові.

Увага! Станом на 19 березня в Єгипті виявлено 210 заражень коронавірусом.

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