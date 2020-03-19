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      Понад 15 тисяч українських туристів вже повернулись з Єгипту: деталі

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      Українців з Єгипту продовжують евакуювати / ukranews.com

      Станом на ранок 19 березня в Україну з Єгипту повернулися понад 15 тисяч українських туристів. Ще стільки ж очікують своїх рейсів для повернення додому.

      Про це повідомив посол України у Єгипті Євген Микитенко у коментарі "Радіо Свобода".

      Цікаво Join UP не попереджав про закриття неба, – українка про евакуацію з Єгипту

      За підрахунками МЗС України, у Шарм-ель-Шейху залишається близько 12 тисяч українців, у Хургаді – 2 тисячі 300 наших громадян. За словами посла, усі вони здорові і чекають своїх рейсів.

      Сьогодні очікується близько 10–12 рейсів на Шарм-ель-Шейх і чотири рейси на Хургаду.

      Він додав, що двоє українських громадян перебували кілька днів у лікарні, оскільки у них підозрювали коронавірус. Але ці підозра не підтвердились, вони повернуться в Україну.

      Також Микитенко уточнив, що у кількох готелях Єгипту, закритих на карантин, перебувають 830 громадян України. За словами дипломата, усі вони здорові.

      Увага! Станом на 19 березня в Єгипті виявлено 210 заражень коронавірусом.

      Евакуація українців з Єгипту: основне

      • Єгипет оголосив про закриття свого повітряного простору для пасажирських літаків з 12:00 19 березня. Однак не всі українці встигли це зробити. Таких закликають контактувати з посольствами та консульствами у країнах перебування.
      • Українські дипломати отримали письмові запевнення єгипетської сторони, що це не стосуватиметься чартерів, які порожніми прилітатимуть до Єгипту, щоб забрати туристів додому.
      • Туристичний оператор Join UP обіцяє якомога швидше забрати своїх туристів з Шарм-ель-Шейх.
      • 18 березня до України прибули 40 рейсів з українцями з різних куточків світу.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України МЗС України Українські туристи застрягли за кордоном Карантин в Україні 2020 Єгипет
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