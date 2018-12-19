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      Более 170 общин лишают права выбора, – Садовый

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      Более 170 общин лишают права выбора, – Садовый
      Более 170 общин лишают права выбора, – Садовый / 24 канал

      177 общин в Украине месяцами, а то и годами не имеют руководителя. Завтра – фактически последний день, когда Верховная Рада в этом году может проголосовать о назначении выборов в таких городах, селах и поселках, оставшихся без руководителей в связи со смертью, отставкой или отстранением.

      Об этом сообщает пресс-служба "Самопомочи".

      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый отмечает, что власти выгодно, чтобы не было председателей:

      "Я не знаю ни одного случая, когда Президенту или Премьеру нужно было какое-то решение от Верховной Рады, и этого бы не произошло. Все делается моментально. Наиболее вопиющий случай – изменение закона, чтобы назначить Генерального прокурора без юридического образования. А этот вопрос принципиально не голосуется! Хотя все говорят о важности децентрализации. Почему? Потому что им выгодно, чтобы не было председателей. Так городом легко манипулировать и извлекать из него ресурсы. Децентрализация – это прежде всего право выбора. А его украинцев лишают", – подчеркнул Андрей Са довий.

      Он приводит пример Срибнянской объединенной территориальной общины в Черниговской области. Председателя общины Олега Куделя выбрали 29 октября 2017 года, а через месяц, на первой же сессии после присяги, депутаты от БПП инициировали голосование и отправили его в отставку. Эта община уже больше года без руководителя. Более двух лет прошло с момента смерти мэра Луцка – Верховная Рада выборы тоже не назначает.

      "Надо, чтобы Верховная Рада немедленно проголосовала решения и объявила выборы в 177 общинах. Если этого не будет, тогда разговоры о децентрализации – просто очковтирательство. Фракция "Самопомич" в парламенте будет требовать завтра вынесения на рассмотрение Верховной Рады постановления о назначении внеочередных выборов в общинах, оставшихся без руководителей", – добавил Андрей Садовый.

      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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